تنبيه مهم من «حقوق الإنسان» بشأن حقوق العاملين لدى صاحب العمل

تنبيه مهم من «حقوق الإنسان» بشأن حقوق العاملين لدى صاحب العمل

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تنبيه مهم من «حقوق الإنسان» بشأن حقوق العاملين لدى صاحب العمل

تنبيه مهم من «حقوق الإنسان» بشأن حقوق العاملين لدى صاحب العمل
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المناطق_الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، على أن التدريب والتأهيل من حقوق العاملين على صاحب العمل، مشددة على وجوب تكفل صاحب العمل بإعداد عماله من المواطنين.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه يجب على صاحب العمل تحسين مستوى العاملين السعوديين في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًا في الأعمال التي يقوم بها الوافدون.

وأشارت إلى أنه يجب على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل 50 عاملاً فأكثر؛ أن يؤهل أو يدرّب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنوياً، منهم السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمّل تكاليف الدراسة.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تُتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تُمنح في هذا الشأن.

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