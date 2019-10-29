عسير تستضيف معرض “سكني إكسبو” في نسخته الثانية الاثنين المقبل

المناطق - أبها

يرعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير الاثنين 4 نوفمبر 2019م معرض “سكني إكسبو عسير” الذي تنظمه وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق التنمية العقارية، بفندق قصر أبها، ويتضمن ورشة عمل لبحث الحلول التمويلية لبرنامج سكني في منطقة عسير.

ويقدم المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تتخلله عدد من ورش العمل، باقة من الحلول التمويلية والسكنية لأهالي منطقة عسير، حيث يشارك في المعرض أكثر من 16 جهة تمويلية من البنوك وشركات التمويل العقاري، إضافة إلى مشاركة عدد من شركات التطوير العقاري.

ويأتي تنظيم “سكني إكسبو” في منطقة عسير للمرة الثانية بتوجيه من أمير المنطقة، بالتنسيق مع معالي وزير الإسكان، ومدير عام صندوق التنمية العقاري، بهدف طرح المزيد من الحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع بالمنطقة، حيث أطلق “سكني” خلال الفترة الماضية مبادرة قرض تجديد المسكن التي تمكن المستفيدين الأقل من 49 عاماً الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى تمديد مبادرة دعم المدنيين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً فأكثر حتى نهاية شهر مارس 2020م، إضافة إلى المُمَكّنات الأخرى التي تساهم في حصول المستفيد على القرض العقاري المدعوم.

كما يهدف إلى تيسير وتسهيل رحلة تملك “المسكن الأول” للمستفيدين على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ورفع وعي المواطنين بالخيارات التمويلية والسكنية وذلك من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية تحت سقف واحد، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان2020 المتضمن رفع نسبة التملك 60% في 2020م.

ويمكّن “سكني إكسبو عسير” المستفيدين بالمنطقة من الالتقاء بالمستشار العقاري، وهي خدمة تُقدم للمستفيد بهدف إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل “الإسكان” والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية بعد تقديم المستندات المطلوبة من المستفيد، وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل التوجّه إليها، وهو ما يسهل على المستفيد اتخاذ القرار المناسب لتملك المسكن الأول، إضافة إلى تعريف المستفيدين على الإجراءات الإلكترونية التي تسهل العملية التمويلية أو السكنية أو حجز الأراضي والاستفادة من كافة الخدمات الإلكترونية التي تبسّط إجراءات الحصول على المسكن.

ومن الخدمات التي يقدمها ” سكني إكسبو عسير”، للباحثين عن السكن، فرصة الالتقاء بالمطورين العقاريين، والاطلاع على تفاصيل ونماذج وتصاميم مشاريع الوحدات السكنية لمشاريع سكني بالمنطقة، كما تمكن المستفيدين من الاطلاع على الحلول التمويلية المناسبة التي يقدمها صندوق التنمية العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على “القرض العقاري المدعوم” ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلاءم مختلف شرائح المستفيدين.

يذكر أن “الإسكان” والصندوق العقاري قاما بتنظيم معرض سكني إكسبو عسير للمرة الأولى منتصف شهر يوليو الماضي، بأبها واستمر لمدة 5 أيام حقق خلالها نجاحات عبر تمكين المستفيد من الحصول على السكن، ويأتي تنظيمه للمرة الثانية بناء على توجيهات سمو الأمير تركي بن طلال وتلبية لرغبة المستفيدين في منطقة عسير في الاستفادة من البرامج والمبادرات وخدمة المستشار العقاري والتعرف على الخدمات الإلكترونية لتسهيل رحلة حصول المستفيد على السكن.