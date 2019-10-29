ِشاهد.. “المناطق” ترصد بهجة الزائرين في “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية

المناطق - الرياض

رصدت عدسة “المناطق” بهجة الزائرين في مدينة “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية، والتي تضم مدينة ألعابٍ، وعروضاً مسرحية، وعالم مارفل، ومعرضاً لريال مدريد، وألعاب خفةٍ.

وتعتبر مدينة ونتر وندرلاند من أجمل مناطق الترفيه الموسمية، التي تقتصر نشاطاتها على فصل الشتاء، فهي تتيح للزائرين فرصة التزلُّج في كُبرى صالات التزلّج في المملكة المتحدة، وخوض مغامرة الدخول في أعماق البحار داخل مملكة الجليد السحريّة.

كما توجد في «وندرلاند» العديد من الألعاب الضخمة، كالدولاب العملاق، الذي يمكّن راكبيه الاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الخلّابة.

ومن المتوقَّع أن يستقطب الموسم السياحي، الذي يعد الأضخم في المملكة، نحو 20 مليون زائر. وستقام المهرجانات والفعاليات في 12 منطقة مختلفة في الرياض، منها الحي الدبلوماسي، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة، والدرعية. والموسم، الذي ينطلق تحت شعار «تخيل»، يضم 12 منطقة موزعة على مختلف أنحاء العاصمة الرياض، 6 منها رئيسية، و6 فرعية، وذلك على مساحة تبلغ 14 مليون متر مربع.

ويضم الموسم أنشطة وفعاليات متنوعة، مثل الفعاليات الغنائية، والرياضية، والترفيهية، إضافة إلى أشهر المطاعم والطهاة في العالم، حيث سيوجد 31 مطعماً.

ويأتي «موسم الرياض» ضمن «مواسم السعودية»، التي تهدف إلى تحويل المملكة الى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، لاكتشاف عراقة ماضي السعودية وثقافتها الفريدة والمتنوعة، وسحر طبيعتها الخلابة، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لـ«رؤية السعودية 2030».