وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مشاركة قوات أخرى في استهداف زعيم “داعش”

المناطق - الرياض

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أن قوات بلاده هي من نفذت عملية استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي، نافيًا التقارير التي تحدثت عن مشاركة أي قوات أخرى.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: إن القوات الأمريكية احتجزت رجلين خلال العملية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي الليلة الماضية وهما في مكان آمن، مبيناً أن بقايا جثة البغدادي يتم التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع.

ورفض مارك ميلي الكشف عن موقع انطلاق العملية التي استهدفت البغدادي أو عن طبيعة الوثائق التي حازت عليها القوات الأمريكية في العملية.