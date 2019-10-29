احدث الأخبار

وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مشاركة قوات أخرى في استهداف زعيم “داعش”
أبرز المواد
 ِشاهد.. “المناطق” ترصد بهجة الزائرين في “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية
أبرز المواد
 عسير تستضيف معرض “سكني إكسبو” في نسخته الثانية الاثنين المقبل
أبرز المواد
 المعلمي: لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها لكننا لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون
أبرز المواد
 حرم خادم الحرمين ترعى حفل تخريج 1000 خاتمة للقرآن الكريم بالرياض
أبرز المواد
 تنبيه مهم من «حقوق الإنسان» بشأن حقوق العاملين لدى صاحب العمل
أبرز المواد
 الأرصاد..توقع هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق
أبرز المواد
 “الجوكر” يعود لاكتساح صدارة إيرادات السينما الأميركية
أبرز المواد
 قادة دول وصناع قرار يتوافدون إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار 2019
أبرز المواد
 دراسة: بريطانيا ملاذ الفاسدين
أبرز المواد
 رئيس وزراء الهند يصل الرياض
أبرز المواد
 برمجة روبوتات لمساعدة المدرسين في قاعات الدراسة
أبرز المواد
وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مشاركة قوات أخرى في استهداف زعيم “داعش”

وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مشاركة قوات أخرى في استهداف زعيم “داعش”

أبرز المواد
ِشاهد.. “المناطق” ترصد بهجة الزائرين في “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية

ِشاهد.. “المناطق” ترصد بهجة الزائرين في “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية

أبرز المواد
عسير تستضيف معرض “سكني إكسبو” في نسخته الثانية الاثنين المقبل

عسير تستضيف معرض “سكني إكسبو” في نسخته الثانية الاثنين المقبل

أبرز المواد
المعلمي: لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها لكننا لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون

المعلمي: لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها لكننا لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون

أبرز المواد

وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مشاركة قوات أخرى في استهداف زعيم “داعش”

وزارة الدفاع الأمريكية تنفي مشاركة قوات أخرى في استهداف زعيم “داعش”
http://almnatiq.net/?p=791654
المناطق - الرياض

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي أن قوات بلاده هي من نفذت عملية استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي، نافيًا التقارير التي تحدثت عن مشاركة أي قوات أخرى.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم: إن القوات الأمريكية احتجزت رجلين خلال العملية التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي الليلة الماضية وهما في مكان آمن، مبيناً أن بقايا جثة البغدادي يتم التعامل معها والتخلص منها حسب قواعد النزاع.
ورفض مارك ميلي الكشف عن موقع انطلاق العملية التي استهدفت البغدادي أو عن طبيعة الوثائق التي حازت عليها القوات الأمريكية في العملية.

روابط ذات صلة

ِشاهد.. “المناطق” ترصد بهجة الزائرين في “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية

ِشاهد.. “المناطق” ترصد بهجة الزائرين في “ونتر وندرلاند” بأجوائها اللندنية
عسير تستضيف معرض “سكني إكسبو” في نسخته الثانية الاثنين المقبل

عسير تستضيف معرض “سكني إكسبو” في نسخته الثانية الاثنين المقبل
المعلمي: لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها لكننا لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون

المعلمي: لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها لكننا لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*