بلدي محافظة دومة الجندل يعقد جلسته السادسة والخمسين

المناطق - الجوف

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية السادسة والخمسين برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وبحضور أعضاء المجلس وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 صفر 1441 في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس البلدي، وقد ناقش المجلس عدة موضوعات واتخذ حيالها العديد من القرارات والتوصيات المناسبة؛ ومنها ما يلي:

أولا- عرض تقرير يتضمن زيارة المجلس للمجلس البلدي لأمانة منطقة الحدود الشمالية وتقديم الشكر لهم على الزيارة.

ثانيا- عرض تقرير يتضمن زيارتي المجلس البلدي لبلدية محافظة عيون الجواء والمجلس البلدية لبلدية جبة ومخرجات هذه الزيارات في تطوير العمل البلدي.

ثالثا- تقديم تقرير يتضمن أعمال ومنجزات إدارة المشاريع في بلدية محافظة دومة الجندل؛ قدمه مدير إدارة المشاريع في البلدية م. فارس حمود الجباب وكذلك ناقش أعضاء المجلس جوانب من التقرير وطرح العديد من التوصيات حول هذا التقرير. واستكمال تقارير الإدارات الأخرى في الجلسة القادمة.ووافق المجلس على تنظيم زيارة لمدير عام المياه بالمنطقة لمناقشة بعض الجوانب التي تتعلق بالعمل البلدي والصرف الصحي.

رابعا- تحديد موعد إقامة اللقاء الخامس مع المواطنين والترتيب لإقامته.

خامسا- الموافقة على زيارة المجلس لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمقابلة معالي الوزير والمسؤولين وعرض احتياجات المحافظة- في المجال البلدي- عليهم.

سادسا- عرض ومناقشة خطابات وتعاميم الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية والتأكيد على ما ورد فيها.

سابعا- وفي إطار متابعة قرارات وتوصيات المجلس؛ عرض مجموعة من خطابات صادرة من البلدية بهذا الشأن واطلاع المجلس عليها.

ثامنا- الموافقة على عقد اجتماع مع مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف؛ لمناقشة عدة موضوعات تسهم في تطوير محافظة دومة الجندل ومراكزها.

تاسعا- الإعداد والترتيب لعقد مجموعة من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الشركات الزراعية لاستزراع شتلات وتشجير وزراعة بالمحافظة ومراكزها.

عاشرا- إطلاق مسابقة لإنتاج أفلام قصيرة عن محافظة دومة الجندل والعمل البلدي فيها.

حادي عشر- إنشاء جسر مشاة يربط بين حديقة المركز الحضاري ومدينة التمور على طريق الملك عبدالعزيز.

ثاني عشر- عرض ومناقشة طلبات ومقترحات لبعض المواطنين والتوجيه بإحالتها إلى بلدية محافظة دومة الجندل لمعالجتها واتخاذ ما يلزم تجاهها.

وفي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس شكره للأعضاء على جهودهم واهتمامهم.