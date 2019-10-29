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نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً

نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً

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نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً

نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=791664

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة السابق اللواء قحاط بن محمد قحاط، يرافقه اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، بمناسبة تعيينه مديراً لشرطة منطقة الجوف.
وفي بداية اللقاء أعرب سمو نائب أمير المنطقة عن شكره للواء قحاط على الجهود التي بذلها مع رجال الأمن في المنطقة.
كما قدم سموه التهنئة للواء الوذيناني بهذه الثقة وتعيينه مدير شرطة المنطقة، متمنياً له التوفيق

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