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7 فوائد لا تخطر على البال لتناول مشروب “ماء الليمون” قبل الإفطار!

7 فوائد لا تخطر على البال لتناول مشروب “ماء الليمون” قبل الإفطار!
http://almnatiq.net/?p=791674
المناطق_الرياض

كشف موقع “كليفلاند كلينك” 7 فوائد مهمة لتناول ماء الليمون قبل الإفطار .
وحسب” العربية. نت” أن تناول ماء الليمون له فوائد عديدة بالنسبة لصحة الإنسان وهي:

1. تحسين الهضم
يساعد الحمض في الليمون بشكل خاص على تكملة أحماض المعدة، التي تنخفض مع التقدم في السن، بما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.

2. ترطيب الجسم
لا يشرب الكثيرون الماء بكمية كافية، وتعد المداومة على عادة شرب ماء الليمون يوميا وسيلة جيدة لترطيب الجسم.

3. فقد الوزن الزائد
يؤدي تناول ماء الليمون 20 يوما على الأقل في الشهر إلى التخلص من دهون البطن وتقليل قياس الخصر.

4. مضاد للأكسدة
يحتوي الليمون على مواد مغذية نباتية أو مواد تحمي جسم الإنسان من الأمراض. وتتميز هذه المغذيات النباتية بخصائص قوية مضادة للأكسدة، تحمي من الأكسدة من الداخل إلى الخارج.

5. فيتامين C
إن عصر نصف ليمونة في الماء وتناولها صباحا عقب الاستيقاظ من النوم يمنح الجسم 6 سعرات حرارية فقط بالإضافة إلى أكثر من سدس الحصة اليومية التي يحتاج إليها الجسم من فيتامين C اللازم للحماية من تلف الخلايا بل إصلاح التالف منها.

6. غني بالبوتاسيوم
لا يمكن للجسم أن يعمل بالشكل السليم بدون البوتاسيوم، لأنه ضروري للتواصل بين العضلات والأعصاب، ونقل العناصر المغذية للأعضاء فضلا عن التخلص من النفايات. ويمكن للبوتاسيوم أيضًا مواجهة بعض آثار الملح على ضغط الدم.

7. الوقاية من حصى الكلى
يساعد ماء الليمون على الوقاية من نقص في السترات البولية (شكل من حامض الستريك). والأهم من ذلك، فإن زيادة استهلاك السوائل يساعد على منع الجفاف، الذي يعد سبب شائع لحصى الكلى.

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