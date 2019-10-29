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الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق

الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق
http://almnatiq.net/?p=791684
المناطق_وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن عميق أسفها وإدانتها من الخسائر في الأرواح والإصابات، واستنكرت بشدة تدمير الممتلكات العامة والخاصة

وفي المؤتمر الصحفي اليومي نقل المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق ما قالته الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، في بيان، على ضوء موجة الاحتجاجات الأخيرة

وقال حق إن بلاسخارت أعربت عن قلقها العميق إزاء محاولة كيانات مسلحة عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة، ودعت إلى أن تحتل حماية أرواح البشر المقام الأول دائما

وأضافت في بيانها: لا يمكن التسامح مع الكيانات المسلحة التي تخرب المظاهرات السلمية وتقوض مصداقية الحكومة وقدرتها على التصرف لقد قطع العراق شوطاً طويلاً ولن يتحمل الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة جديدة من العنف

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