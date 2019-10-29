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حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها

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حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها

حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها
http://almnatiq.net/?p=791686
المناطق_وكالات

كانت حافلة تسير بشكل اعتيادي في مسارها بمدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، عندما وقع حادث غير اعتيادي لها، بحسب ما أظهرت صور

وأفادت وسائل إعلام أميركية، أن جزءا من الطريق انهار فجأة مما أدى إلى تكون حفرة ضخمة، وذلك أثناء توقف حافلة ركاب على شارة ضوئية في المدينة

وسقط الجزء الخلفي من الحافلة في الحفرة، فيما ظل أكثر من نصف الحافلة معلقا في الهواء، على ما أظهرت الصور التي نشرتها سلطة النقل في ولاية بنسلفانيا

وكان على متن الحافلة، وقت وقوعها في الحفرة، السائق وراكب واحد فقط، وتمكنا من الخروج منها بسلام، دون أن يصابا بأذى

وطبقا لشبكة “سي إن إن” الإخبارية، فإن السلطات الأميركية استعانت برافعة من أجل إخراج الحافلة من الحفرة العملاقة

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، سيارة صغيرة كانت وراء الحافلة، سقط جزء صغير من مقدمتها في الحفرة لكن سائقها تمكن من الخروج بسلام

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