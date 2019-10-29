بالفيديو .. رئيس هيئة الأمر بالمعروف : عروض ألعاب الخفة محرمة في هذه الحالة !

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- قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، إن عروض ألعاب الخفة أو ما تسمى بالعروض السحرية، مُحرّمة إذا تمت الاستعانة فيها بالشياطين.
وأوضح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن كل أدوات السحر التي يستعان فيها بالشياطين ويفعل بها ما هو متعارف عليه أنه سحر للأعين أو سحر للقلوب والأبدان فإنه داخل في التحريم.
وأشار إلى أن السحر من الموبقات، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد السحرة، فإذا كانت هذه الألعاب أو العروض يستعان فيها بالسحر أو الشياطين فإنها محرمة.
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