احدث الأخبار

تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط
أبرز المواد
 حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها
منوعات
 ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز “محاربة” الأسلمة والطائفية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق
أبرز المواد
 قادة الدول وصناع القرار يتوافدون إلى الرياض لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار
أبرز المواد
 7 فوائد لا تخطر على البال لتناول مشروب “ماء الليمون” قبل الإفطار!
أبرز المواد
 اصطدام سيارة بدورية مرور في شارع التحلية بجدة
أبرز المواد
 إصابة شخصين في انفجار بالقرب من أحد الجوامع في جدة
أبرز المواد
 نائب أمير الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة السابق والمعين حديثاً
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة
منطقة الجوف
 بلدي محافظة دومة الجندل يعقد جلسته السادسة والخمسين
منطقة الجوف
 الأمم المتحدة: داعش على لائحة الإرهاب ونرحب بأي جهود لمكافحته
أبرز المواد
تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط

تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط

أبرز المواد
حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها

حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها

منوعات
ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز “محاربة” الأسلمة والطائفية

ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز “محاربة” الأسلمة والطائفية

أبرز المواد
الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق

الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق

أبرز المواد

تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط

تركيا.. رأس ملفوف عملاق وزنه 47 كغم فقط
http://almnatiq.net/?p=791694
المناطق_متابعات

جمع مزارعون في ولاية يوزغات وسط تركيا، محصولهم السنوي من الملفوف (الكرنب)، ووصل وزن بعض القطع التي زرعها المواطن إبراهيم أيدوغان، إلى حوالي 47 كيلوغراما

انتقل أيدوغان، بعد حصوله على التقاعد في مديرية التعليم بالمنطقة، إلى قرية بورون أورن، بقضاء سورغون، وبدأ في زراعة الكرنب

واستخدم الرجل، نظام الري بالتنقيط في السقي، كما استبدل الأسمدة الكيميائية بأخرى طبيعية مستخلصة من روث الحيوانات، وذلك بهدف خفض التكلفة والحصول على منتجات صحية أكثر

وقال أيدوغان، إنه يقوم بوضع الأسمدة الحيوانية، في بركة مائية، ويستخدمها لاحقا على شكل سائل

وحقق في الموسم الحالي، الإنتاج الوفير، وتراوح وزن رأس الملفوفة الواحدة، بين 15-47 كيلوغراما

وقال أيدوغان، إنه واجه بعض المشاكل في بيع القطع الكبيرة

روابط ذات صلة

حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها

حفرة “مفاجئة” تبتلع حافلة أثناء سيرها
ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز “محاربة” الأسلمة والطائفية

ماكرون يدعو ممثلي المسلمين بفرنسا إلى تعزيز “محاربة” الأسلمة والطائفية
الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق

الأمم المتحدة تندد بالعنف ضد المتظاهرين في العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*