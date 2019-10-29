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أمانة مواطن تجعله يقطع مسافة طويلة لسداد ثمن البنزين

أمانة مواطن تجعله يقطع مسافة طويلة لسداد ثمن البنزين
http://almnatiq.net/?p=791699
المناطق_الرياض

أعاد مواطن ثمن البنزين لعامل محطة وقود بالطائف كان قد رده له بالخطأ بسبب عملية عكسية لبطاقة المواطن البنكية .
وكان المواطن بمحطة وقود بالطائف وكان يفترض أن يدفع 122 ريال ، إلا أن العامل سحب مبلغ زائد بقيمة 1222 ريال ثم رده للمواطن وتسببت ربكة الموقف في عملية عكسية أعادت ثمن البنزين للمواطن دون أن يدري العامل .
وكان المواطن قد ذهب لمسافة بعيدة إلا أنه حرص على العودة وإعادة المبلغ الزائد للعامل الذي قدم له شكره ، مشيراً إلى أن المبلغ كان سيخصم من راتبه .

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