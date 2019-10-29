أمانة مواطن تجعله يقطع مسافة طويلة لسداد ثمن البنزين

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أعاد مواطن ثمن البنزين لعامل محطة وقود بالطائف كان قد رده له بالخطأ بسبب عملية عكسية لبطاقة المواطن البنكية .

وكان المواطن بمحطة وقود بالطائف وكان يفترض أن يدفع 122 ريال ، إلا أن العامل سحب مبلغ زائد بقيمة 1222 ريال ثم رده للمواطن وتسببت ربكة الموقف في عملية عكسية أعادت ثمن البنزين للمواطن دون أن يدري العامل .

وكان المواطن قد ذهب لمسافة بعيدة إلا أنه حرص على العودة وإعادة المبلغ الزائد للعامل الذي قدم له شكره ، مشيراً إلى أن المبلغ كان سيخصم من راتبه .