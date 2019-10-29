آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

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خرج آلاف العراقيين منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سيراً وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس. وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق فرض حظر للتجول في بغداد بدءاً من منتصف ليل الإثنين (21,00 ت غ) وحتى الساعة السادسة صباحاً (03,00 ت غ) في العاصمة، ويشمل «الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر»