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آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

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آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد
Iraqi demonstrators stand above the Turkish hotel (foreground) and at Tahrir Square in Baghdad during ongoing anti-government demonstrations on October 28, 2019. The Iraqi army announced it would impose an overnight curfew in the capital as students and schoolchildren joined spreading protests to demand an overhaul of the government. Swathes of Iraq have been engulfed by demonstrations over unemployment and corruption this month that have evolved into demands for regime change. / AFP / -
http://almnatiq.net/?p=791700
المناطق_وكالات

خرج آلاف العراقيين منتصف ليل الاثنين الثلاثاء سيراً وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس. وأعلنت قيادة عمليات بغداد في وقت سابق فرض حظر للتجول في بغداد بدءاً من منتصف ليل الإثنين (21,00 ت غ) وحتى الساعة السادسة صباحاً (03,00 ت غ) في العاصمة، ويشمل «الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر»

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