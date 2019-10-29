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الزعاق يكشف آخر تطورات إعصار “كيار”.. ويحدد وجهته القادمة وسرعته وما يصحبه معه!

الزعاق يكشف آخر تطورات إعصار “كيار”.. ويحدد وجهته القادمة وسرعته وما يصحبه معه!

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الزعاق يكشف آخر تطورات إعصار “كيار”.. ويحدد وجهته القادمة وسرعته وما يصحبه معه!

الزعاق يكشف آخر تطورات إعصار “كيار”.. ويحدد وجهته القادمة وسرعته وما يصحبه معه!
http://almnatiq.net/?p=791744
المناطق_الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن إعصار كيار مازال نشطاً ويتحرك باتجاه سلطنة عُمان مصطحباً معه رياحاً عاتية.

وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم: “إعصار كيار لا يزال نشيطاً ويتحرك باتجاه الغرب لسواحل سلطنة عُمان وجزيرة مصيرة ويعيش في الدرجة الرابعة صاحباً معه رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وتغيُّر مساره وارد”.

وذكر موقع “طقس العرب” أن إعصار كيار يتحرك حالياً إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 9 كم/ساعة، مصحوباً بسرعة رياح تصل إلى 225 كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11:30 من ليلة الإثنين إلى 935 مليباراً، ويبعد نحو 550 كم عن جزيرة مصيرة.

وأظهر آخر رصد جوي خاص بإعصار كيار في بحر العرب، استمرارية تحركه باتجاه الغرب والشمال الغربي ليقترب تدريجياً وبشكل أكبر من سواحل سلطنة عُمان محافظاً على قوته، إذ لا يزال يصنف إعصاراً من الدرجة الرابعة.

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