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التأمينات تدعو المتعطلين لأسباب خارجية للتقدم خلال 90 يوما من تركهم العمل

التأمينات تدعو المتعطلين لأسباب خارجية للتقدم خلال 90 يوما من تركهم العمل
http://almnatiq.net/?p=791745
المناطق_الرياض

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم للتقدم قبل انتهاء المهلة المحددة من تركهم العمل.

وحثت التامينات الاجتماعية السعوديين المسجلين في نظام التأمينات، والذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم إلى التحقق من أهليتهم والتقديم على المنافع التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، عبر موقع التأمينات الاجتماعية الالكتروني خلال 90 يوما من تركهم العمل.

وأوضحت أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحد أعلى قدره 9000 ريال لمبلغ التعويض، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى قدره 7500 ريال.

وحول مدة التعويض أفادت المؤسسة بأن المدة القصوى لصرف التعويض تبلغ اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، مؤكدة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتيح لمستحق التعويض فرص التدريب المتعددة بما يتناسب مع تأهيله وخبراته، وبما يساعده على فرص الحصول على عمل جديد، والبحث له عن فرصة عمل عبر عرض فرص العمل المتاحة عليه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

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