الإعلان عن طرح “أرامكو” الأحد 3 نوفمبر .. وبدء الاكتتاب 4 ديسمبر

المناطق_وكالات

كشفت مصادر عن إنه سيتم الإعلان من هيئة السوق المالية عن طرح شركة أرامكو السعودية الأحد 3 نوفمبر.

واضافت مصادر العربية أن اكتتاب شركة “أرامكو السعودية” سيبدأ في 4 ديسمبر المقبل، وبدء تداول أسهم الشركة في “تداول” في 11 ديسمبر.

وأشارت العربية بحسب مصادرها، أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري في 17 نوفمبر.

وذكر رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية الأستاذ ياسر الرميان، مؤخرا أن طرح الشركة أصبح قريبا جدا.

وكانت العديد من المصادر الإعلامية، قد أعلنت منذ بداية الشهر الجاري عن تواريخ مختلفة لطرح شركة أرامكو ولم تكن دقيقة.