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ولي العهد يهنئ ترمب بنجاح عملية قتل زعيم “داعش”

ولي العهد يهنئ ترمب بنجاح عملية قتل زعيم “داعش”
http://almnatiq.net/?p=791752
المناطق_الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هنأه فيه بنجاح العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة وأدت لمقتل زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي” أبو بكر البغدادي

وأكد سموه خلال الاتصال أن هذه العملية تؤسس لحقبة جديدة، وخطوة تاريخية في الحرب على الإرهاب والتطرف والكراهية

من جهته أثنى الرئيس الأمريكي على التعاون المستمر والمثمر بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه

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