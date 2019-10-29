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زوار “لقاءات الدمام” يتعرفون على مهن المستقبل والفرص الواعدة في قطاع الأعمال

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زوار “لقاءات الدمام” يتعرفون على مهن المستقبل والفرص الواعدة في قطاع الأعمال

زوار “لقاءات الدمام” يتعرفون على مهن المستقبل والفرص الواعدة في قطاع الأعمال
http://almnatiq.net/?p=791759
المناطق_الدمام

تعرَّف زوار ملتقى “لقاءات الدمام” من الطلاب والطالبات على أبرز مهن المستقبل والفرص الواعدة في قطاع الأعمال، حيث خصص الملتقى جناحًا يمر من خلاله الزائر على شاشات إلكترونية، تستخدمها فيها تقنيات ذكية، تشرح له أبرز تخصصات وظائف المستقبل، والفرص الوظيفية الواعدة في قطاعات الأعمال، وإرشادات حول الالتحاق بهذه التخصصات، بهدف مساعدتهم في اختيار تخصصاتهم المستقبلية.

ويأخذ الجناح الزوار في رحلة للتعرف على تخصصات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وانترنت الأشياء وتحليل أمن المعلومات والبيانات والامن السيبراني والحوسبة السحابية والتجارة الرقمية.

وشهد الجناح إقبالًا من الطلاب والطالبات، للتعرف على تلك المهن، حيث يأتي الجناح ضمن المسار المخصص للطلاب والطالبات في الملتقى، ويقدم المسار عدد من الخدمات من بينها، الإرشاد المهني للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، لتوجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، كما يتم إجراء اختبارات متخصصة تساعدهم في التعرف على ميولهم الوظيفية ومكامن الإبداع لديهم.

يشار إلى أن ملتقى لقاءات الدمام 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وانطلقت أعماله  (الأحد) الماضي، ويستمر  حتى مساء اليوم ( الثلاثاء)، يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، والمستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية المصاحبة للملتقى.

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