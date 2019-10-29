النفط ينخفض لليوم الثاني قبل بيانات المخزونات الأمريكية

المناطق - الرياض

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأمريكية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام بينما طغت المخاوف إزاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الأزمة التجارية بين واشنطن وبكين.

ونزل خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتًا ما يوازي 0.5 % إلى 61.27 دولار للبرميل بعدما هبط 0.7 % أمس.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتًا ما يعادل 0.7 % إلى 55.41 دولار بعد أن خسر 1.5 % في الجلسة السابقة.