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30 قاضٍ من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

30 قاضٍ من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

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30 قاضٍ من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

30 قاضٍ من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=791775
المناطق - الرياض

استقبل الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم أمس, ضيوف المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولجنة الدعوة في إفريقيا, والبالغ عددهم 30 قاضٍ من 20 دولة إفريقية.
واطلع الضيوف أثناء الزيارة على آلية العمل في المجمّع, واستمعوا لشرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف, والإصدارات المنوعة المقروءة والمسموعة, والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم, وطباعته ونشر إصداراته إلى المستخدمين في كافة أنحاء العالم عبر المنصات الإلكترونية, وأبرز المشروعات التي يعكف المجمّع على تنفيذها حاليًا ومراحل إنجازها.
يذكر أن ضيوف المعهد العالي للقضاء ولجنة الدعوة في إفريقيا أتموا مؤخرًا الدورة القضائية التي نظمها المعهد ضمن جهوده في مجال تأهيل القضاة عبر تنظيم البرامج والدورات التطويرية.

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