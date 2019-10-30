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باحث يحذر من كارثة تؤدي إلى “نهاية العالم”

باحث يحذر من كارثة تؤدي إلى “نهاية العالم”
http://almnatiq.net/?p=791785
المناطق -وكالات

حذر باحثون مغاربة من كارثة تؤدي إلى “نهاية العالم” عن طريق “انفجار التطور التكنولوجي”، وذلك في ظل التغييرات الكبرى، التي يشهدها العالم.

وذكرت ذلك صحيفة “هيسبريس” المغربية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن الباحثين المغاربة، ناقشوا ذلك خلال ندوة حوارية، في الرباط.

وتحدث عبد الرحمان طنكول، عميد كلية العلوم الإنسانية في الجامعة الأورومتوسطية في مدينة فاس، عن التغيرات التي عرفها العالم، ووصف هذا التغير بـ”السريع، بفعل تطور المجتمع الشبكي الذي يتجاوز حدود الدول”، بحسب الصحيفة المغربية.

وأوضح طنكول، أن أهم التغيرات، التي شهدها العالم ترتبط بالتطور التكنولوجي، مشيرا إلى إمكانية أن تؤول الأمور إلى كارثة تكون سببا في حدوث نهاية العالم”.

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