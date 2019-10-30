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“بخاخ” جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات

“بخاخ” جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات
http://almnatiq.net/?p=791787
المناطق - الرياض

أعلن مؤتمر أبو ظبي الدولي للصحة النفسية عن دواء جديد “بخاخ” لعلاج الاكتئاب سيدخل السوق الإماراتية خلال الربع الأول من العام المقبل.

الدواء الجديد يتميز بسهوله استخدامه، كونه يؤخذ عن طريق الأنف، ولمرة واحدة في الأسبوع، بحسب حالة المريض والتي تقدر من قبل الطبيب المختص، ويتميز بفعالية عالية، حتى للحالات التي لا تستجيب للأدوية الأخرى.

وتمت الموافقة على الدواء الجديد من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ولقي استحسان هيئة الدواء الأوروبية، بحسب الدكتور مجدي عبد الحميد، مدير التسويق في المنطقة لشركة “جونسون آند جونسون”، بحسب موقع “حماية الغذاء”.

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