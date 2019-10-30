كيف يكشف المحققون وقت وقوع الجريمة ؟

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كشف المحققون لوقت مقتل ضحية جريمة ما.. بالتأكيد شاهدت هذا السيناريو مرات عدة في الأفلام، لكن ما الأدوات التي يستخدمها محققو الوفيات في معرفة وقت الموت، بحسب موقع “كورونير توك”.

1. قياس درجة حرارة الجسم

أحد الطرق للقيام بذلك هي قياس درجة حرارة الجسم. نظرًا لأن درجة الحرارة الداخلية لجسم معين تنخفض بمعدلات معروفة، يمكننا تقدير وقت الوفاة باستخدام هذه المعادلة: 37 درجة سيليسيوس – 1.5 درجة سيلسيوس.

والمعنى هنا أن الجسم يفقد 1.5 درجة من الحرارة كل ساعة حتى تصبح مساوية لدرجة حرارة الوسط الذي يوجد فيه، ويمكن أن يستغرق الأمر ساعات اعتمادا على درجة حرارة الوسط طبعا، وعادة ما يكون هذا مؤشرًا جيدًا على وقت الوفاة.

مع ذلك إذا تعرض الجسم لظروف قاسية في الهواء الطلق، مثل الطقس البارد المتجمد، فسيتغير معدل انخفاض درجة حرارة الجسم وتحتاج لحسابات أخرى إلى أخذها في الاعتبار.

2. تخشب موتي

تسترخي العضلات بعد الوفاة ما يؤدي إلى تصلب الجسم وتبدأ هذه العملية بعد ساعتين تقريبا من وقت الوفاة، حيث تؤثر أولا على عضلات الوجه والرقبة ثم ينتقل الأمر إلى العضلات الأخرى في الجسم، وهذا يساعد الطبيب الشرعي معرفة الوقت الذي مضى على توقف الوظائف الحيوية للضحية.

وخلال 36 إلى 48 ساعة يتصلب الجسم بأكمله وهي الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد وقت الوفاة.

3. علم الحشرات الجنائي

دراسة الحشرات في التحقيقات الجنائية هي طريقة أخرى لتحديد وقت الوفاة. استنادًا إلى دورة حياة الحشرة الموجودة على الجسم وفي مسرح الجريمة على حدٍ سواء، يمكن للمحققي الوفيات الحصول على معلومات تساعد في وضع مقياس زمني دقيق.

الحشرات يمكن أن تكون مفيدة للغاية في فهم العديد من الجوانب الأخرى للجريمة. نظرًا لأن الحشرات التي تصل إلى الجثة تستعمر بسرعة كبيرة، فإن مرحلة دورة حياتها وموقعها الدقيق يمكن أن تساعد في الكشف عن مكان القتل، سواء تم نقل الجثة أم لا ومكان تخزينها.

بالطبع لا يستخدم المحققون الجنائيون أسلوبا واحدا فقط، وإنما يستخدمون مجموعة أساليب فالدلائل على مسرح الجريمة يمكن أن تكون معقدة أحيانا.