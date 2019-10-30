علماء يعثرون على مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة

علماء يعثرون على مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة

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علماء يعثرون على مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة

علماء يعثرون على مفاجأة داخل مومياء مصرية قديمة
http://almnatiq.net/?p=791790
المناطق - الرياض

عثر علماء في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الأثرية الوقائية، على ما وصفوه بالمفاجأة داخل مومياء لقطة مصرية قديمة.

ووفقا لصحيفة “Le Figaro”، قام العلماء بدراسة ما بداخل المومياء بواسطة الأشعة السينية.

ونجح العلماء في تصميم مجسم ثلاثي الأبعاد للمومياء التي يبلغ عمرها 2500 سنة، بواسطة تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز.

واتضح للعلماء أن داخل المومياء رفات أكثر من قطة، حيث وجدوا بداخلها ثلاثة ذيول وخمس أرجل خلفية، وقطعة مكورة من النسيج مكان جمجمة إحدى القطط.

يذكر أن وزارة الآثار المصرية أعلنت، في 15 أكتوبر/تشرين الأول، العثور على 20 تابوتا خشبيا سليما في الأقصر يعتقد أن بداخلها مومياوات.

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