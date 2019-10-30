بالفيديو… تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

بالفيديو… تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

أبرز المواد
أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري

أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري

أبرز المواد
كيف يكشف المحققون وقت وقوع الجريمة ؟

كيف يكشف المحققون وقت وقوع الجريمة ؟

أبرز المواد
“بخاخ” جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات

“بخاخ” جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات

أبرز المواد

بالفيديو… تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

بالفيديو… تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية
http://almnatiq.net/?p=791791
المناطق - الرياض

في 140 ثانية، عرضت صحيفة بريطانية تاريخ كوكب الأرض منذ نشأته عبر مقطع فيديو.

ويعرض الفيديو الذي أنتجته صحيفة “ذا صن”، الجدول الزمني للأرض البالغ 4.5 مليار عام.

ويبدأ الفيديو باصطدام كوكب الأرض بكوكب آخر مارق، ليتكون القمر، قبل ظهور أشكال الحياة البسيطة قبل 3.8 مليار سنة.

الفيديو يتم عرضه على أنه رحلة من لندن لأدنبرة، وفور الوصول إلى يوركشاير، يحدث غزو للأرض من البكتيريا المنتجة للأكسجين.

وبعد 200 مليون سنة، ينتشر في الجو غاز الأكسجين، ما يسمح بحياة أكثر تعقيدا، وبالوصول لإدنبره، تستعمر النباتات الأرض منذ 465 مليون سنة.

ومع التوغل في العاصمة الاسكتلندية، يبدأ عصر الديناصورات وتتشكل القارات السبع للأرض، قبل اصطدام كويكب بالأرض أدى لانقراض الديناصورات.

وتطور الإنسان المعاصر منذ نحو 200 ألف عام، وقبل قرن من الزمان، مع بدء الحرب العالمية الأولى، يصل الفيديو إلى أقل من بوصة واحدة من وسط إدنبره.

روابط ذات صلة

أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري

أول سعودية في هيئة تحكيم نزاع تجاري
كيف يكشف المحققون وقت وقوع الجريمة ؟

كيف يكشف المحققون وقت وقوع الجريمة ؟
“بخاخ” جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات

“بخاخ” جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*