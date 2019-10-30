بالفيديو… تاريخ كوكب الأرض في 140 ثانية

المناطق - الرياض

في 140 ثانية، عرضت صحيفة بريطانية تاريخ كوكب الأرض منذ نشأته عبر مقطع فيديو.

ويعرض الفيديو الذي أنتجته صحيفة “ذا صن”، الجدول الزمني للأرض البالغ 4.5 مليار عام.

ويبدأ الفيديو باصطدام كوكب الأرض بكوكب آخر مارق، ليتكون القمر، قبل ظهور أشكال الحياة البسيطة قبل 3.8 مليار سنة.

الفيديو يتم عرضه على أنه رحلة من لندن لأدنبرة، وفور الوصول إلى يوركشاير، يحدث غزو للأرض من البكتيريا المنتجة للأكسجين.

وبعد 200 مليون سنة، ينتشر في الجو غاز الأكسجين، ما يسمح بحياة أكثر تعقيدا، وبالوصول لإدنبره، تستعمر النباتات الأرض منذ 465 مليون سنة.

ومع التوغل في العاصمة الاسكتلندية، يبدأ عصر الديناصورات وتتشكل القارات السبع للأرض، قبل اصطدام كويكب بالأرض أدى لانقراض الديناصورات.

وتطور الإنسان المعاصر منذ نحو 200 ألف عام، وقبل قرن من الزمان، مع بدء الحرب العالمية الأولى، يصل الفيديو إلى أقل من بوصة واحدة من وسط إدنبره.