تحويلات الأجانب تتراجع 10.1 % في 9 أشهر .. بلغت 93 مليار ريال

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تراجعت تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 10.1 في المائة، بما يعادل نحو 10.48 مليار ريال، لتبلغ خلال الأشهر التسعة 93.02 مليار ريال، مقارنة بنحو 103.5 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

يأتي هذا التراجع خلال تسعة أشهر، رغم ارتفاع التحويلات في سبتمبر الماضي 4.5 في المائة بما يعادل نحو 438 مليون ريال، لتبلغ نحو 10.27 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.83 مليار ريال للفترة المماثلة من 2018.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن ارتفاع تحويلات الأجانب خلال الشهر الماضي، يعد للمرة الأولى على أساس سنوي بعد تراجع سبعة أشهر.

كما ارتفعت تحويلات الأجانب في سبتمبر على أساس شهري، مقارنة بشهر أغسطس البالغة حينها نحو 9.92 مليار ريال، وذلك بنسبة 3.6 في المائة بما يعادل نحو 355.3 مليون ريال.