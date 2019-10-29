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خادم الحرمين يستقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية

http://almnatiq.net/?p=791813
المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، أخاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الأخوي بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الأردني، معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومعالي مستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومعالي المستشار الخاص لجلالة الملك علي الفزاع، ومعالي مستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد.

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