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تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=791836
المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، فيما يلي نصه :
قال الله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
بفضل من الله تم القبض على كل من: 1 – محمد علي عبد العبابسة – 2 معن أحمد محمد الفساطلة – أردنيي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجانين ( محمد علي عبد العبابسة ومعن أحمد محمد الفساطلة )، اليوم الثلاثاء 1/3/1441هـ في منطقة تبوك.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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