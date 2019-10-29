احدث الأخبار

الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية
منطقة نجران
 “البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة
أبرز المواد
 سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا
أبرز المواد
 أمير الكويت: ننبه إلى خطورة الأوضاع الملتهبة حولنا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: انخفاض تصنيف إعصار “كيار” إلى الدرجة الثالثة خلال الـساعات الـ 24 القادمة
أبرز المواد
 اعتماد تأسيس جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية.. و”الدويش” يشكر وزيري الداخلية والعمل وأمير الرياض
أبرز المواد
 بالتعاون مع جامعة الطائف.. مدير تعليم جدة يدشن “دورة الشعر العربي”
منطقة مكة المكرمة
 توقيع عقد استشاري للمرحلة الانتقالية لمشروع “الجسر الموازي”
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 الفيصل يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة ونائبه يستقبلان رئيس المحكمة العامة بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 آل الشيخ : وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية تتحمل مسؤولية ضخمة بعصر كثرت فيه التحديات وفي مقدمتها الغلو والتطرف والإرهاب
أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية

منطقة نجران
“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة

“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة

أبرز المواد
سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا

سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا

أبرز المواد
أمير الكويت: ننبه إلى خطورة الأوضاع الملتهبة حولنا

أمير الكويت: ننبه إلى خطورة الأوضاع الملتهبة حولنا

أبرز المواد

توقيع عقد استشاري للمرحلة الانتقالية لمشروع “الجسر الموازي”

توقيع عقد استشاري للمرحلة الانتقالية لمشروع “الجسر الموازي”
http://almnatiq.net/?p=791839
المناطق - الرياض

وقّعت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اليوم, على هامش منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”, عقداً استشارياً للمرحلة الانتقالية لمشروع الجسر الموازي لجسر الملك فهد مع تحالف ثلاث شركات عالمية بقيادة شركة كي بي ام جي الاستشاري المالي, وشركة ايكوم الاستشاري الفني, وشركة سي ام اس الاستشاري القانوني بقيمة إجمالية للعقد بمبلغ 33.6 مليون ريال, وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، ومعالي وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين المهندس كمال بن أحمد.
ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرئيس التنفيذي المهندس عماد المحيسن، فيما وقعها من جانب الشركات الاستشارية الدكتور عبدالله الفوزان رئيس مجلس ادارة كي بي إم جي الفوزان وشركاه.
وتشكل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لإعداد النموذج المناسب للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الجدوى المالية والمواصفات والرسومات الهندسية تمهيدا لإطلاق المشروع في المراحل النهائية من هذه الدراسة وتمتد فترة تنفيذ المشروع حوالي 34 شهرا.
ويقدر طول الجسر الجديد بنحو 25 كيلو متر، ويضم مسارات للمركبات والشاحنات، ومسارين مزدوجين للسكك الحديدية يربط محطة الدمام ومحطة منطقة الرملي بمملكة البحرين المزمع انشاؤها لاحقا مع اكتمال تنفيذ مراحل المشروع.
وستقوم المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالشراكة مع وزارة النقل السعودية ووزارة المواصلات البحرينية بمتابعة تنفيذ جميع مراحل المشروع بمواصفات عالمية لما يمثله من أهمية تنموية واستثمارية واستيراتيجية، وليكون مواكبا لنمو حركة المسافرين والبضائع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تشهد زيادة سنوية في أعداد المسافرين تقدر بنسبة 7% تم تسجيلها خلال السنوات الماضية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة

“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة
سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا

سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا
أمير الكويت: ننبه إلى خطورة الأوضاع الملتهبة حولنا

أمير الكويت: ننبه إلى خطورة الأوضاع الملتهبة حولنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*