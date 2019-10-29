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بالتعاون مع جامعة الطائف.. مدير تعليم جدة يدشن “دورة الشعر العربي”

بالتعاون مع جامعة الطائف.. مدير تعليم جدة يدشن “دورة الشعر العربي”
http://almnatiq.net/?p=791842
المناطق - جدة

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم دورة الشعر العربي والتي تنظمها إدارة تعليم جدة ممثلة في الإشراف التربوي بنين وبنات بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف بحضور رئيس الأكاديمية الدكتور منصور الحارثي ومشاركة أكاديميين وتربويين ومشاركة أكثر من 200 معلم ومعلمة من مدارس جدة وذلك بمدارس دار الذكر .

وأشاد مدير تعليم جدة في كلمته خلال تدشينه للدورة التي تستمر يومين بهذه الدورة التي تكمن أهميتها في صقل الإبداع الشعري وتنمية المواهب والذائقة الشعرية الطلابية بالإضافة إلى ترسيخ الدور الذي تلعبه القصيدة العربية في المجتمع العربي مثمنا لجامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي التعاون في هذا المجال.

وتخلل اليوم الأول للدورة تقديم ورقة عمل للأستاذ المشارك بجامعة أم القرى الدكتور إبراهيم العريني استعرض فيها فن العروض من التكوين وحتى المهارة
بعد ذلك قدم مدير أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف الدكتور منصور الحارثي نبذة تعريفية عن الأكاديمية وأهدافها المتعلقة بالميدان التعليمي سواء فيما يخص المعلمين أو الطلاب من حيث التدريب وتنمية المواهب الشعرية وصقلها.
يشار إلى أن الدورة تهدف لتأهيل المعلمين والمعلمات وتدريبهم في فنون ومهارات الأدب والشعر سعياً لانشاء أكاديميات مصغرة للشعر العربي في كل مدرسة.

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