اعتماد تأسيس جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية.. و”الدويش” يشكر وزيري الداخلية والعمل وأمير الرياض

المناطق - الرياض

أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قرارا بأعتماد تأسيس جمعية أم الجماجم للخدمات الاجتماعية .

وعليه، تقدم خالد بن بندر الدويش رئيس المركز، بالشكر لوزير الداخلية وأمير منطقة الرياض، ومحافظ المجمعة ووزير العمل والتنمية، على القرار الذي من شأنه أن يقدم الكثير لأبناء المركز.

وقال الدويش عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “يطيب لي أن أزف لأهالي المركز خبر صدور قرار معالي وزير العمل والتمنيه بأعتماد تأسيس جمعية ام الجماجم للخدمات الاجتماعية وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو محافظ المجمعة، ومعالي وزير العمل والتنمية”.

وأضاف، في تغريدة أخرى، “أتشرف بتقديم عظيم شكري وخالص أمتناني على ثقة سمو سيدي وزير الداخلية بصدور قرار تعييني رئيساً لمركز أم الجماجم على المرتبة ( ٩ ) كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسمو سيدي أمير الرياض وسمو سيدي محافظ المجمعة على دعمهم وتوجيههم وثقتهم الكريمة”.

في المقابل، تفاعل المواطنون من أبناء المركز مع القرار، ومن بينهم عبدالرحمن المطيري الذي قال: “منذ استلامك للإمارة والإنجازات تزايدت أكثر فأكثر وهذا إن دل فيدل على حرصكم والتزامكم بما هو مفيد ومثمر وناجح أدامكم الله يابو عبدالعزيز وخير خلف لخيرً سلف”.