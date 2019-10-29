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سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا

سعد الحريري سيعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية اليوم أو غدا
http://almnatiq.net/?p=791855
المناطق - وكالات

أفاد مصدر رسمي بأن رئيس الحكومة سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة وقد يعلنها في خطاب متوقع الثلاثاء.

وقال مصدر رسمي كبير من خارج معسكر الحريري لرويترز بأن الأخير سيعلن على الأرجح استقالة الحكومة مساء، في حين تعصف الاحتجاجات بالبلاد للأسبوع الثاني.

وتأتي تلك التطورات على وقع التظاهرات التي دخلت يومها الـ 13، الثلاثاء، وفي ظل تمسك المحتجين الذي عمدوا إلى قطع عدة طرقات باستقالة الحكومة.

وفي وقت سابق الثلثاء أعلن عدد من المتظاهرين أنهم سيتوجهون إلى منازل الوزراء والسياسيين بغية تصعيد الضغط.

في حين ذكرت مراسلة قناة “العربية” أن قوة كبيرة من الجيش توجهت إلى محيط “بيت الوسط”، مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، فيما عمد الحرس الحكومي إلى إغلاق الطرق المؤدية اليه من كل الجهات، بعد توجه اقتراب المتظاهرين في بيروت منه.

في حين، ذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن اللبنانية تدخلت للفصل بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وحركة “أمل” على جسر الرينغ في بيروت والقريب من “بيت الوسط”.

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