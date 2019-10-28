الكلية التقنية بنجران تطلق غداً برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” لطلاب المرحلة الثانوية

المناطق - نجران

تطلق الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة غداً، برنامج التثقيف التعليمي المهني لطلاب المرحلة الثانوية لتعريفهم بكيفية اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية.

ويأتي برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لتبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية وتحقيقاً لما تضمنه رؤية 2030 من توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة واستكمالاً للتعاون المثمر بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن برنامج” التثقيف التعليمي المهني” يعمل على التمكين من اختيار أفضل خيارات التعليم والعمل التقني والمهني، عن طريق بناء منظومة تثقيف مهني متكاملة متجانسة لدى الطلاب، بهدف الموازنة بين الطموحات الشخصية وحاجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على مبدأ احترام وتقدير جميع المهن، وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين، وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمل .

مضيفاً أن البرنامج يتضمن التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية، وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني، إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحركات والمركبات والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق.

واوضح ”آل عتيق ” بأنه ستقام سلسلة من المحاضرات التعريفية والتثقيفية لعدد من مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.