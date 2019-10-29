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نائب أمير القصيم يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة

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نائب أمير القصيم يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة

نائب أمير القصيم يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=791864

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة مطلق العتيبي الذي قدم للسلام على سموه.

 

وفي بداية اللقاء رحّب سموه بمدير عام الأحوال المدنية، واطلع خلال الاستقبال على الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بالمنطقة والمكاتب التابعة لها، التي ستسهم في تقدم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيداً بالدور الرائد الذي تبذله إدارة الأحوال المدنية، موجهًا سموه بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالجودة العالية.

 

من جانبه, أعرب مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة القصيم على متابعته المستمرة لما تقوم به الأحوال المدنية من خدمات، وتوجيهاته التي ستكون حافزًا له ولزملائه لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا حرص الجميع على تقديم أفضل الخدمات.

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