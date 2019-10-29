الأمير فيصل بن مشعل يفتتح أكاديمية طب الأسرة بمنطقة القصيم

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أنه عندما نفتتح أحد الأكاديميات الصحية والطبية المحترفة والمتخصصة لطب الأسرة في منطقة القصيم مثل أكاديمية طب الأسرة ، بأنه مصدر سعادة وفرح له منوهاً بمؤازرة مايقوم به الجميع في القطاع الصحي الذين يعملون ليلاً ونهاراً ، مشيراً إلى أن هذا التخصص يحظى بالاهتمام والعناية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- وجميع القائمين عليه ، مبدياً فخره بافتتاح هذا الصرح الطبي الذي نحاول أن نكمل النقص للأطباء في عموم الوطن وفي منطقة القصيم بحول الله تعالى في هذا المجال الهام ، موصياً بزيادة الوعي وتكثيف درجته ، وزيادة أواصر التعاون مع الجامعات والكليات الصحية والطبية في هذا الجانب ، مبدياً ثقته بأن هذه الأكاديمية ستقوم بمهامها على أكمل وجه بقيادة هؤلاء الرجال في القطاع الصحي بالقصيم.

جاء ذلك في تصريح لسموه ، اليوم ، عقب افتتاحه أكاديمية طب الأسرة في منطقة القصيم ، وإزاحة الستار عن حجر الافتتاح للأكاديمية التي هي بالشراكة بين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبين التجمع الصحي والكلية الملكية الأيرلندية الرائدة في هذا المجال ، بهدف زيادة نسبة القبول للمتدربين في مجال طب الأسرة ، ورفع الطاقة الاستيعابية للمستفيدين ، بحضور معالي رئيس التجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور منصور الحواسي ، وأمين الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن عبده ، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي ، والرئيس التنفيذي للكلية الملكية الأيرلندية فيتنان فوي.

وقد بدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشايع الذي أوضح من خلالها أهمية طب الأسرة لصحة المواطن والمجتمع ، مشيراً إلى أن افتتاح هذه الأكاديمية هو لتأهيل أكبر عدد ممكن من خريجي كليات الطب لتغطية الاحتياج الملموس في هذا التخصص ، منوهاً بالعطاء والبذل الكبير الذي يتلقونه من حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – ، مرحباً بسموه وبشركاء النجاح في هذا المجال.

وقال الدكتور الشايع : ومن هذا المنطلق عملنا جاهدين على عدة محاور لإنجاز هذه الأكاديمية ، لكي يتصاعد عدد الأطباء المتدربين في طب الأسرة من 14 متدرباً في هذا العام إلى 100 متدرباً في الأعوام القادمة بإذن الله ، شاكراً سمو أمير منطقة القصيم على الدعم المباشر للصحة بالمنطقة ، واصلاً شكره لجميع شركاء النجاح في افتتاح هذه الأكاديمية ، بما يحقق تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تضمن العطاء والاستدامة والتطوير لمختلف الخدمات الحيوية المباشرة للمواطن.

وبين الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الطبية الأستاذ الدكتور أيمن اسعد عبده مدى أهمية هذه الشراكة التي وصفها بالنشطة ، لافتاً الانتباه إلى حضور سموه ورعايته لهذا الافتتاح هو الداعم الحقيق لمواصلة النجاح لهذه الأكاديمية الطموحة ، مفيداً أن هدفهم من خلال هذه الأكاديميات هو لرفع وتحسين مستوى الصحة المقدمة للفرد والمجتمع بأكمله ، مثنياً على هذه الأكاديمية التي يتوفر فيها كل فرص النجاح لرفع نسبة التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة النجاح ، لتكون أكاديمية طب الأسرة في منطقة القصيم هي الأكاديمية الرابعة على مستوى المملكة في هذا المجال ، لتحقيق الأهداف المرجوة ، مثنياً بدعم سموه والجهات ذات العلاقة ، متمنياً لهذه الأكاديمية والقائمين عليها كل النجاح والتوفيق.

إثر ذلك قدم عرض مرئي عن الجهود والأهداف والخدمات التي تقدمها أكاديمية طب الأسرة ورسالتها في تقديم برامج تخدم الطب الأسري وأهميتها في أنها أحد مشاريع التحول الوطني الصحي ، والتوسع في تأهيل أطباء الأسرة وتهيئة مراكز الرعاية ، وتوقيع الاتفاقية المتخصصة في ذلك.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الداعمين وشركاء النجاح في افتتاح هذه ، كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع.