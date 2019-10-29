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“التقاعد” تطلق خدمة التظلمات إلكترونياً

“التقاعد” تطلق خدمة التظلمات إلكترونياً
http://almnatiq.net/?p=791890
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد استقبال تظلمات العملاء حصرياً عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية www.pension.gov.sa . وإيقاف استقبال الطلبات الورقية في فروع المؤسسة كافة.
وبينًت “التقاعد” أن هذا الإجراء يأتي دعماً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها وتسهيلاً للإجراءات لسرعة الإنجاز والوصول لخدمات المؤسسة في أي وقت ومن أي مكان تحقيقاً لإستراتيجية “التقاعد” 2022.
وتتيح هذه الخدمة للمشتركين والمتقاعدين تقديم طلبات التظلم على إحدى قرارات المؤسسة العامة للتقاعد عبر البوابة الإلكترونية بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة أحد فروع المؤسسة.
وتختص بنظر هذه الطلبات لجنة “تظلمات المتقاعدين” التي شكلت مسبقاً بناءً على التفويض الصادر من مجلس إدارة المؤسسة إلى معالي المحافظ الأستاذ محمد بن طلال النحاس، ويرأس اللجنة مستشار قانوني مستقل من خارج المؤسسة وتضم عضوين من منسوبيها. حيث تقوم اللجنة بدراسة التظلمات وإصدار التوصيات حيالها.
يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد في إطار سعيها لأتمته جميع أعمالها قامت بتقديم عدد من الخدمات حصرياً عبر موقعها الإلكتروني مثل خدمة “ضم حكومي، وخدمة “ضم للتأمينات” وخدمة “التعريف بالمعاش.

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