إمارة المنطقة الشرقية: نتعامل مع الإنذارات عبر مركز “إدارة الأزمات والكوارث”

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http://almnatiq.net/?p=791926
الدمام - فهد المريخي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
ونقلت إمارة المنطقة الشرقية في بيانٍ صادرٍ عنها اليوم (الثلاثاء) صادق التعازي والمواساة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، في وفاة 7أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، سائلين الله أن يتقبلهم في عداد الشهداء.
كما بينت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار، مشيرةً إلى أن الإمارة تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى ما تلقت التحذير قبل الحالة بوقتٍ كافي، مضيفةً أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير، والاطلاع عليها بشكل مستمر، مؤكدةً على تجنب مجاري الأودية والسيول، والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة، وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، مثمنةً جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، داعيةً للتنسيق مع الدفاع المدني في الجهود التطوعية، وتجنب المواقع الخطرة.
سائلةً الله أن يحفظ الجميع، وأن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها البلاد والعباد.


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