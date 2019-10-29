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راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة

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راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة

راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة
http://almnatiq.net/?p=791929
القيصومة - عبدالله السعيدي

كشف راعي العائلة المنكوبة التي فقدت 7 أفراد من عائلتها وهو سوداني الجنسية أنه بعد تغير الجو وهبوب عاصفة شديدة توزعت العائلة فقد دخل البعض للغرفة المتنقلة الحديدية والبعض الثاني دخلوا سيارتهم أما أنا فقد دخلت في شبك الأغنام ولدى دخولنا في قلب العاصفة سمعت انقلاب الغرفة عده مرات وبعد هدوء العاصفة تم نقل المصابين لمستشفى القيصومة العام فتم تحويل الحالات الحرجة والبالغة 8 حالات إلى مستشفى الملك خالد العام وخرج اثنان منهم وتنويم إحداها. مؤكدا أنه لم يشاهد في حياته مثل هذه العاصفه .
وشيع أهالي القيصومه المتوفين من سبع اشخاص رجل و3 من أبنائه وشقيقته وإحدى بنات شقيقه .
من جانب آخر تم تشكيل اللجنة من المالية والدفاع من حصر الأضرار. من جميع ‏الممتلكات وإعاده تيار الكهرباء .

 

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