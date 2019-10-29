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المملكة تتقلد عدداً من المناصب القيادية في الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية

المملكة تتقلد عدداً من المناصب القيادية في الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية
http://almnatiq.net/?p=791936
المناطق - واس

حازت المملكة على عدد من المناصب القيادية خلال مشاركتها في أعمال الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية لعام 2019 التي تعقد في الفترة 28 أكتوبر – 22 نوفمبر، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات في جمهورية مصر، وتشهد دورة هذا العام حضورا لافتا من الجهات المعنية بالاتصالات الراديوية في أكثر من 90 دولة.
وخلال جلسات الجمعية تم تعيين المهندس محمد الجنوبي نائباً لرئيس اللجنة الرابعة المعنية بالخدمات المتنقلة الأرضية والخدمات الثابتة، وتطبيقات النطاق العريض في الخدمة
المتنقلة، وتعيين المهندس ماجد القحطاني نائباً لرئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية، وتعيين المهندس عبدالرحمن النجدي نائباً لرئيس اللجنة الدراسية الرابعة المختصة بالأنظمة والشبكات في الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة والخدمة الإذاعية وخدمة الاستدلال الراديوي.
وخلال الاجتماع عين المهندس يزيد الشدوخي نائباً لرئيس اللجنة الدراسية الخامسة المختصة بالأنظمة والشبكات في الخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة.
وتُعد الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية الجهة المسؤولة عن تنظيم الدراسات في قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات ووضع برامجها والموافقة عليها، إضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات الأخرى، ويتم عقدها كل أربعة أعوام.

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