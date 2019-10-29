أمانة الشرقية تستضيف ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

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استضافت أمانة المنطقة الشرقية أعمال ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة – مسار ، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١ / ٣ / ١٤٤1 هـ، والتي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تنطلق ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ‘مسار‘بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تنطلق ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ‘مسار‘ بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تنطلق ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ‘مسار‘ وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون بمدينة الدمام.

وتأتي هذه الورشة ضمن سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحرصا منها لتطوير الأنظمة وبيئة العمل وتطبيق التشريعات المواكبة لرؤية المملكة 2030 ونشر ثقافة المعرفة، كما تأتي أيضا ضمن أهداف برنامج جودة الحياة من خلال تحسين محطات الوقود وتطويرها بما يتوافق مع أهداف برنامج جودة الحياة، والذي تم إطلاقه وفقا لقرار مجلس الوزراء وذلك بهدف تطبيق المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة لكافة القطاعات التي تعمل بهذا المجال، كما استعرضت الورشة أهم أهداف برنامج مسار، و منجزاته التي حققها منذ أن أُطلق.

وجرى خلال الورشة جلسة النقاشات المفتوحة، حيث شارك فيها وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي مع مدير عام إدارة تراخيص البناء بوكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الصبيحي.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والرد على كافة الاستفسارات والملاحظات.