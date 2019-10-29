احدث الأخبار

الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف
منطقة نجران
 سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند
أبرز المواد
 ترمب مغرداً: تم القضاء على خليفة البغدادي أيضاً
أبرز المواد
 افتتاح مكتب لفرع وزارة الخارجية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تستضيف ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة
المنطقة الشرقية
 المملكة تتقلد عدداً من المناصب القيادية في الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية
أبرز المواد
 راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة
أبرز المواد
 إمارة المنطقة الشرقية: نتعامل مع الإنذارات عبر مركز “إدارة الأزمات والكوارث”
أبرز المواد
 وزير المالية : علاقة المملكة مع سويسرا تاريخية ومتينة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

منطقة نجران
سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية

سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية

أبرز المواد
امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند

أبرز المواد

أمانة الشرقية تستضيف ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة

أمانة الشرقية تستضيف ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة
http://almnatiq.net/?p=791939
المناطق - الدمام

استضافت أمانة المنطقة الشرقية أعمال ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة – مسار ، والتي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق ١ / ٣ / ١٤٤1 هـ، والتي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، بحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تنطلق ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ‘مساربحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تنطلق ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ‘مساربحضور وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، وعدد من قيادات الأمانة، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة تنطلق ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ‘مساروذلك في قاعة المؤتمرات بفندق الشيراتون بمدينة الدمام.

وتأتي هذه الورشة ضمن سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية للعمل التكاملي بين جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحرصا منها لتطوير الأنظمة وبيئة العمل وتطبيق التشريعات المواكبة لرؤية المملكة 2030 ونشر ثقافة المعرفة، كما تأتي أيضا ضمن أهداف برنامج جودة الحياة من خلال تحسين محطات الوقود وتطويرها بما يتوافق مع أهداف برنامج جودة الحياة، والذي تم إطلاقه وفقا لقرار مجلس الوزراء وذلك بهدف تطبيق المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة لكافة القطاعات التي تعمل بهذا المجال، كما استعرضت الورشة أهم أهداف برنامج مسار، و منجزاته التي حققها منذ أن أُطلق.

وجرى خلال الورشة جلسة النقاشات المفتوحة، حيث شارك فيها وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي مع مدير عام  إدارة تراخيص البناء بوكالة الشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس محمد الصبيحي.

وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والرد على كافة الاستفسارات والملاحظات.

روابط ذات صلة

راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة

راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة
إمارة المنطقة الشرقية: نتعامل مع الإنذارات عبر مركز “إدارة الأزمات والكوارث”

إمارة المنطقة الشرقية: نتعامل مع الإنذارات عبر مركز “إدارة الأزمات والكوارث”
“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة

“البيئة” تطلق حملات التشجير في المنطقة الشرقية بزراعة 525 ألف شجرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*