احدث الأخبار

الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف
منطقة نجران
 سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند
أبرز المواد
 ترمب مغرداً: تم القضاء على خليفة البغدادي أيضاً
أبرز المواد
 افتتاح مكتب لفرع وزارة الخارجية بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تستضيف ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة
المنطقة الشرقية
 المملكة تتقلد عدداً من المناصب القيادية في الجمعية العالمية للاتصالات الراديوية
أبرز المواد
 راعي عائلة القيصومة المنكوبة : لم أشاهد في حياتي مثل هذه العاصفة
أبرز المواد
 إمارة المنطقة الشرقية: نتعامل مع الإنذارات عبر مركز “إدارة الأزمات والكوارث”
أبرز المواد
 وزير المالية : علاقة المملكة مع سويسرا تاريخية ومتينة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الهند ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

منطقة نجران
سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية

سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية

أبرز المواد
امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند

خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء بجمهورية الهند
http://almnatiq.net/?p=791944
المناطق - واس

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية الهند ناريندرا مودي.
وتم خلال المباحثات، استعراض آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ( الوزير المرافق )، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي.
كما حضرها من الجانب الهندي مستشار الأمن الوطني أجيت دوفال ، ووكيل وزارة الخارجية فيجائي كيشاف ، ووكيل الوزارة تي اس تيرومورتي ، وسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد ، وعدد من المسؤولين.

 

روابط ذات صلة

سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية

سعد الحريري يعلن استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية
امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق
ترمب مغرداً: تم القضاء على خليفة البغدادي أيضاً

ترمب مغرداً: تم القضاء على خليفة البغدادي أيضاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*