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امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

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امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق

امير الباحة ينهي خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=791950
المناطق - الباحة
أنهى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة خلافا دام لمدة عقدين من الزمن حول مشيخة قبيلة دوس ال عياش بمحافظة المندق.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم الشيخ عبدالعزيز بالرقوش والشيخ عثمان بن سويعد ويرافقهما عدد من أعيان قبيلة آل عياش بمحافظة المندق. وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع متمنيا لهم التوفيق.
وأطلع سموه على مجريات خلاف المشيخة وعلى ما انتهى عليه الخلاف حينما قام سموه بحنكته المعهوده وبطريقة ودية إلى إسدال الستار اليوم بحل هذا الخلاف بجعل أعيان القبيلة يقومون بترشيح شخصا ليكون شيخا لهم.
 ورفع مشائخ القبائل شكرهم وبالغ تقديرهم للقيادة الحكيمة يحفظها الله على رعايتها الكريمة ومايجدونه من اهتمام مقدمين الشكر والثناء لسمو امير الباحة على بادرته الطيبه والغير مستغربة من سموه والتى كان لها كبير الأثر لديهم داعين الله العلي القدير بان يحفظ للمملكة قادتها وولاة امرها وان يديم على بلادنا نعمة اللحمة والتآخي والأمن والامان .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري

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