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الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

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الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف

الكلية التقنية بنجران تشارك بملتقى التوظيف بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف
http://almnatiq.net/?p=791963
المناطق - نجران

مواكبة ومساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر تشارك الكلية التقنية بنجران بملتقى التوظيف بالتعاون مركز طاقات للتوظيف وبالشراكة مع مكتبة جرير بدعم سوق العمل بالكوادر الوطنية المدربة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لوطننا الغالي.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق بأن الملتقى يهدف الى نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع بالإَضافة إلى أن انه يحمل بين طياته فرصاً وظيفية للخريجين في جميع التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالكلية.

مشيراً الى أن الملتقى مستمر حتى يوم غداً الأربعاء.

 

 

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