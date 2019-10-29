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محافظ حقل يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

محافظ حقل يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=792002
المناطق - تبوك
التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي في مكتبه اليوم بمقر المحافظة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.
ورحب الخريصي في بداية اللقاء بوفد تعليم المنطقة الذي يزور محافظة حقل حاليًا منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالتعليم بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لكل مايقدم لأهالي محافظة حقل في جميع المجالات داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.
بدوره ثمن مدير تعليم منطقة تبوك الجهد و الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في مدن ومراكز وقرى وهجر محافظة حقل من قبل المحافظ معربًا عن شكره على ماوجده وفد إدارة تعليم المنطقة، من حسن استقبال.

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