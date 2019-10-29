وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة

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استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمكتبه بديوان الإمارة مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني والحركة المرورية وسبل تذليل العوائق واقتراحات الحلول العاجلة بمتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض .