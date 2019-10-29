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أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني

أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني

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أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني

أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني
http://almnatiq.net/?p=792015
الأحساء - فتحية عبدالله

 

 

كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن ان الأمانة وانطلاقاً من أولويات مبادراتها الخدمية والتنظيمية لمواقع التخييم خلال موسمي الشتاء والربيع ، قامت بتحديد وتجهيز موقع بصفة مؤقته لهذا الخصوص ، بما يسهم في ايجاد خدمة امثل للمتنزهين في المناطق البريه ، منوهاً الى ان الأمانة خصصت موقعاً لاقامة متنزه بري على امتداد الطريق الدائري الخارجي، وذلك لاحتضان المخيمات في ارجاءه ، حيث تلقى هواية التخييم اقبالاً لافتاً من المواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة ، وهذا الامر من شأنه تنظيم المخيمات والمحافظة على المشهد الحضري من تشويه العشوائيات منها.

وأوضح الملحم ان الأمانة خصصت رابطاً لتسجيل مواقع المخيمات والحصول على تراخيص مؤقتة عبر بوابتها الالكترونية على الرابط التالي

http://portal.alhasa.gov.sa/ar/Pages/Camp.aspx

ويمكن الدخول من قائمة الافراد – ثم الخدمات العامة – ثم المخيمات الشتوية، وفق ضوابط واشتراطات محددة منها ( ان تكون فترة التخييم المسموح بها من 01/11/2019 وحتى 01/5/2020 ، الحصول على ترخيص واحد فقط  للمساحات المسموح بها ” التخييم ، منطقة العاب ، خدمات ونقاط بيع ” ، الالتزام بعدم البناء في موقع التخييم سواءً بالطوب اوالصفيح المعدني ، المحافظة على الموقع وإزالة أي إضافات ومتعلقاتها بعد انتها ء فترة الترخيص ، المحافظة على الأشجار والنباتات البريه وعدم الاحتطاب، ان تكون الخيام المستخدمة ودورات المياه من مواد مؤقته وايجاد وسائل سلامة بها ، التزام صاحب المخيم بالتعاقد مع شركة لنقل النفايات من الموقع الى المردم حسب الشركات المؤهلة لدى الأمانة ، يمنع استخدام الألعاب النارية ومثيلاتها داخل منطقة المخيمات ) .

وأضاف الملحم .. موقع التخييم ” المؤقت ” سيتضمن تخصيص مواقع مؤقته لبعض القطاعات ذات العلاقة ، بالإضافة الى اتاحة تواجد عربات الأطعمة ” فود ترك ” ومواقع للخيول والالعاب ، لافتاً الى ان هذه الخطوة ستساهم في تحسين المشهد الحضري والحفاظ على المظهر العام من العشوائيات ، وكذلك الاسهام في تنظيم التخييم للرحلات البريه وفق آليات ومحددات تنظيمية تُعزز من مبادئ التعاون بين الأمانة والمستفيد ” مواطناً ومقيماً ” .

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