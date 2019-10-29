أمير الشرقية يفتتح المؤتمر الأول لـ “الصيانة والاعتمادية” بمحافظة الخبر

الدمام - عبدالله السعيدي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم (الثلاثاء) المؤتمر السعودي الأول للصيانة والاعتمادية تحت شعار “الصيانة والاعتمادية نحو الامتياز التشغيلي” والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي، في فندق الميريديان بمحافظة الخبر، بحضور عدد من المهتمين والممارسين.

منوهاً سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع الأعمال من اهتمام، وحرصها على أن يكون مواكباً لتطلعاتها وشريكاً فاعلاً في تحقيق رؤيتها الطموحة، وقائماً على أسس من الجودة والتحسين المستمر، ليكون منافساً على المستوى الإقليمي والعالمي.

ولدى وصول سموه لمقر المؤتمر، تفضل بالتجول في المعرض المصاحب للمؤتمر، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس المؤتمر أنس الضويان كلمةً بين فيها أهمية الصيانة والاعتمادية في تعزيز أعمال القطاع الخاص، مؤكداً على دور التقنية في تعزيز الصيانة والاعتمادية.

كما تحدث رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار عما أولته رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتنمية المحتوى المحلي، مبيناً حرص الغرفة على الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص في تنظيم مثل هذه المؤتمرات المهنية التي تضيف للمشاركين والأفراد على حدٍ سواء.

يشار أن المؤتمر يتضمن إقامة ندوات ودورات تدريبية في مجالات متعددة ذات صلة بتحقيق أهدافه ، ومعرض يضم أحدث التقنيات والابتكارات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية في المجال.