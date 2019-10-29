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ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل
http://almnatiq.net/?p=792023
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع اليوم، فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الاستاذ بندر الخريف، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان.

فيما حضر من الجانب البرازيلي معالي وزير الخارجية السيد إرينستو إنريكي، ومعالي رئيس المكتب الرئاسي السيد أونيكس لورينزوني، ومعالي وزير المواطنة السيد أوسمارتيرا، ومعالي وزير العلوم والتكنولوجيا السيد ماركوس سيزار، ومعالي وزير أمن الدولة السيد أوغوستو هيلينو، وعدد من كبار المسئولين في الحكومة البرازيلية.

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