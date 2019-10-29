احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل
أبرز المواد
 أمير الشرقية يفتتح المؤتمر الأول لـ “الصيانة والاعتمادية” بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني
المنطقة الشرقية
 وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة
منطقة الرياض
 (امكانية الوصول) ورشة متخصصة تبحث تهيئة البيئة ووسائل النقل لذوي الاعاقة
منطقة الرياض
 محافظ حقل يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك
منطقة تبوك
 تخصصي الطائف يكرم العاملين بالجهات الأمنية
منطقة مكة المكرمة
 الغرفة التجارية بتبوك تقيم غداً ورشة عمل عن مهام المقيم المعتمد
منطقة تبوك
 مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بمبنى دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة تبوك
منطقة تبوك
 دعوة للاستفادة من نتائج التجارب العالمية الرائدة في تعلم المعلم مدى الحياة
المنطقة الشرقية
 ثلاث مدارس إسلامية تتصدر قائمة نتائج الامتحانات في بريطانيا
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

أبرز المواد
أمير الشرقية يفتتح المؤتمر الأول لـ “الصيانة والاعتمادية” بمحافظة الخبر

أمير الشرقية يفتتح المؤتمر الأول لـ “الصيانة والاعتمادية” بمحافظة الخبر

المنطقة الشرقية
أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني

أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني

المنطقة الشرقية

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=792027
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يتواجد في المملكة حالياً بدعوة رسمية من سمو ولي العهد – حفظه الله – لحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي انطلق اليوم في الرياض ويستمر حتى 31 أكتوبر في نسخته الثالثة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها وسبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات
لخدمة رياضة كرة القدم في القارة عموماً .
حضر اللقاء معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، والأمين العام للاتحاد العربي لكرةالقدم الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

روابط ذات صلة

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل
ثلاث مدارس إسلامية تتصدر قائمة نتائج الامتحانات في بريطانيا

ثلاث مدارس إسلامية تتصدر قائمة نتائج الامتحانات في بريطانيا
ولي العهد يلتقي ملك الأردن

ولي العهد يلتقي ملك الأردن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*