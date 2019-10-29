الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يتواجد في المملكة حالياً بدعوة رسمية من سمو ولي العهد – حفظه الله – لحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي انطلق اليوم في الرياض ويستمر حتى 31 أكتوبر في نسخته الثالثة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بكرة القدم العربية والآسيوية ومستقبلها وسبل تعزيز العلاقة بين الرياضة السعودية والاتحاد القاري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من المبادرات

لخدمة رياضة كرة القدم في القارة عموماً .

حضر اللقاء معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله الدلاك، والأمين العام للاتحاد العربي لكرةالقدم الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

