الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي

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طالبت جامعة الدول العربية جميع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية بالعمل على ملاحقة قيادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجميع المتطرفين الذين ارتكبوا وقاموا بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيتهم بدم بارد، وإلزام سلطات الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن تلك المجازر التي ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لمذبحة كفر قاسم، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بالعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وبما يمكنه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل الجاد من أجل التوصل لحل شاملٍ وعادلٍ ودائم، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجددت الجامعة إدانتها لجميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.