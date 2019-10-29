احدث الأخبار

الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي
أبرز المواد
 “البيئة” تستعرض التجربة الدانماركية الناجحة في مجال الزراعة العضوية
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل
أبرز المواد
 أمير الشرقية يفتتح المؤتمر الأول لـ “الصيانة والاعتمادية” بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء تخصص موقع لـ “مخيمات” المنتزه البري.. والتسجيل الكتروني
المنطقة الشرقية
 وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مديري شرطة ومرور المنطقة
منطقة الرياض
 (امكانية الوصول) ورشة متخصصة تبحث تهيئة البيئة ووسائل النقل لذوي الاعاقة
منطقة الرياض
 محافظ حقل يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك
منطقة تبوك
 تخصصي الطائف يكرم العاملين بالجهات الأمنية
منطقة مكة المكرمة
 الغرفة التجارية بتبوك تقيم غداً ورشة عمل عن مهام المقيم المعتمد
منطقة تبوك
 مدني تبوك ينفذ فرضية حريق بمبنى دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة تبوك
منطقة تبوك
الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي

الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي

أبرز المواد
“البيئة” تستعرض التجربة الدانماركية الناجحة في مجال الزراعة العضوية

“البيئة” تستعرض التجربة الدانماركية الناجحة في مجال الزراعة العضوية

أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أبرز المواد
ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

أبرز المواد

الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي

الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=792038
المناطق - واس

طالبت جامعة الدول العربية جميع المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية بالعمل على ملاحقة قيادات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجميع المتطرفين الذين ارتكبوا وقاموا بالمجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتصفيتهم بدم بارد، وإلزام سلطات الاحتلال بالاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن تلك المجازر التي ارتكبتها، وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لمذبحة كفر قاسم، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، بالعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال، وبما يمكنه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعمل الجاد من أجل التوصل لحل شاملٍ وعادلٍ ودائم، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وجددت الجامعة إدانتها لجميع الممارسات العنصرية والإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقهم الوطنية والإنسانية، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

روابط ذات صلة

“البيئة” تستعرض التجربة الدانماركية الناجحة في مجال الزراعة العضوية

“البيئة” تستعرض التجربة الدانماركية الناجحة في مجال الزراعة العضوية
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*